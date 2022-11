Der Pirmasenser Landtagsabgeordnete Steven Wink (FDP) hat sich zur Aufhebung der Isolationspflicht bei Corona-Erkrankungen geäußert. Der Parlamentarier sagt: „Die Abschaffung der pflichtigen Isolation fördert Eigenverantwortung, die bei jeder Krankheit gegeben sein muss und stellt somit einen Schritt in die richtige Richtung dar“ . Als fünftes Bundesland schafft die rheinland-pfälzische Regierung zum Wochenende die Isolationspflicht bei Erkrankungen mit Covid-19 ab. ,,So gelingt uns der Weg in einen verantwortungsvollen Umgang mit Corona, der bei jeder anderen Erkrankung auch gegeben sein sollte und wir lernen, es wie eine normale Erkrankung zu behandeln“, sagt Wink, der die neue Regelung sehr begrüßt. Nichtsdestotrotz sei die Pandemie nicht beendet, aus diesem Grund gelte für Infizierte in der Öffentlichkeit eine Maskenpflicht, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Einrichtungen, in denen das Tragen einer Maske hinderlich sei, beispielsweise Gaststätten oder Fitnessstudios, seien für Infizierte vom Besuch ausgeschlossen.