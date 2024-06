Die Ermittler versuchen nach wie vor die näheren Umstände des Todes einer jungen Frau zu klären. Sie stammte aus Afghanistan und lebte in Pirmasens. Ihre Leiche wurde am Montag gefunden. Nach Informationen der RHEINPFALZ war nicht nur ihr Vater polizeibekannt.

Leuchtende Skulpturen, Strahler, tausende Kerzen und Lämpchen machen am Samstag beim Fest der 1000 Lichter im Zweibrücker Rosengarten die Abendstunden zum Tage.

Nach nur zwei Jahren schließt der Fahrradladen in der Hillstraße am 30. Juni. Der Grund sei das fehlende Personal, erzählt Sandra Dezius von der Geschäftsleitung des Unternehmens mit Hauptsitz in Ramstein-Miesenbach.

Normalerweise arbeiten die Mitarbeiter von John Deere an Landmaschinen. Einmal im Jahr gehen 50 Mitarbeiter einer anderen Tätigkeit nach. Davon profitieren unter anderen die Kunden der Tafeln in Zweibrücken und Pirmasens.

Die Folgen des verheerenden Unwetters am Pfingstwochenende haben tiefe Spuren im Forst und in der touristischen Infrastruktur von Pirmasens hinterlassen. Ein beliebter Wanderweg bleibt wohl länger gesperrt.

Ein Anfang-20-jähriger Zweibrücker, der aus Afghanistan stammt, sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er soll an Gründonnerstag versucht haben, einen Mitbewohner zu töten.

Die Zweitliga-Profifußballer des 1. FC Kaiserslautern spielen am Montag, 1. Juli, beim FK Pirmasens.

Es sah nach der perfekten Rettung für das künstlerisch wertvolle Mosaik der Nagelschmiedsbergschule aus. Das aus dem Jahr 1955 stammende Werk wurde jedoch gleich zu Beginn der Sicherungsarbeiten so beschädigt, dass die Denkmalschützerin Anne Kosar einen Baustopp angeordnet hat.

Für viele gelten Tiere als Ergänzung zur Familie. Doch viele Menschen machen sich vor der Anschaffung nur wenig Gedanken, welche Folgen der Kauf eines Hundes oder einer Katze hat. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Nadine Bender, erzählt vom Phänomen des schwarzen Hundes, und was künftige Herrchen und Frauchen beachten sollten.

Aus „Actic“ wird „Injoy Swim and Gym“. In dem Fitnessstudio im Plub-Gebäude bleibt das meiste beim Alten – mit Ausnahme einer Sache.

Am Sonntag werden die Wähler in Hauenstein, Hinterweidenthal und im Fischbacher Ortsteil Petersbächel noch einmal zur Wahlurne gerufen.

In Pirmasens gibt es seit langem eine Grundschule, die Deutsch und Französisch bilingual unterrichtet. Allerdings ist nach der vierten Klasse Schluss.