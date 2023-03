Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FC Höheischweiler steigt in die Fußball-B-Klasse auf. Mit 3:0 (1:0) gewann das Team um Spielertrainer Sebastian Schubert am Pfingstsonntag das Entscheidungsspiel um Platz zwei in der Aufstiegsrunde der C-Klasse-Gruppen C und D gegen die SG Kröppen/Vinningen.

400 Zuschauer erlebten in Kleinsteinhausen ein Match der Standards – der erfolgreichen und der vergebenen. Alle drei Treffer Höheischweilers fielen nach einem ruhenden Ball, das 1:0 bereits