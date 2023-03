Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FC Fehrbach wird für die kommende Saison mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Mannschaft in der Fußball-A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken melden. Dies bestätigte FCF-Spielleiter Christoffer Lorett am Montagabend auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Maßgeblich für den Rückzug der Reservemannschaft des Landesligisten sind personelle Probleme. „Wir hatten bereits in den letzten Jahren personelle Sorgen, die mit der Corona-Krise