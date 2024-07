Die Spielgemeinschaft des FC Fehrbach mit dem FK Petersberg wurde aufgelöst. In der Saison 2024/25 wird der FK Petersberg mit einer zweiten Mannschaft in der B-Klasse West an den Start gehen, und Fehrbach hat eine zweite Mannschaft, eine Neunermannschaft, in der C-Klasse gemeldet.

„Es kam nie zu einem Gespräch zwischen uns und Fehrbach, wie es weitergehen sollte“, konnte der FKP-Vorsitzende Martin Rohr keinen triftigen Grund nennen, warum die Ehe der beiden benachbarten