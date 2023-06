Gerd Schlick und Mark Schlick alias Father & Son spielen am Donnerstag um 19 Uhr zum Auftakt der populären Konzertreihe „Kuchems Musik-Sommer“ im Biergarten des Neufferparks.

Das Akustikduo entstand im Sommer des Jahres 2016 aus einer Lagefeuerlaune heraus. Zwei Stimmen, zwei Gitarren und ein Stammbaum. Man spielt vor allem Oldies der Beat-, Soul- und Rock’n’Roll-Zeit. „Wir wollen vor allem an die musikalische Ära der 60er und 70er Jahre erinnern“, so Mark Schlick, der sich in den Dienst seines Vaters Gerd Schlick stellt. „Ich bin stolz auf unser Projekt, so etwas gibt es nicht mehr so oft“ sagt Gerd Schlick, der ein buntes Programm seiner Jugendhits zusammenstellte. Dazu gehören Songs der Shadows, der Beatles und der Rolling Stones sowie Lieder von Bob Dylan, Neil Young und Johnny Cash. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.