Nicht weniger als eines der modernsten McDonald’s Restaurants in Deutschland soll in Pirmasens entstehen. Bis zur Eröffnung der neuen Gastro-Stätte Ende September wird ab Sonntag, 31. Juli, das alte Gebäude in der Turnstraße 75 geschlossen und anschließend abgerissen. „Wir verschaffen unseren Gästen ein komplett neues Restaurant-Erlebnis“, kündigt McDonald's-Lizenznehmer Harald Getrey an. In dem neuen Restaurant gibt es laut Pressestelle der Fast-Food-Kette insgesamt drei doppelseitige sogenannte Bestellkioske mit insgesamt sechs Bestellpunkten. Somit sei der Bestellverlauf noch digitaler. In der Küche ermöglichen vier Produktionslinien eine schnellere Zubereitung der Gerichte.

„Das Gebäude wird nach dem neuesten McDonald’s-Standard errichtet“, informiert eine Unternehmenssprecherin. Das Design werde deutschlandweit erst zum zweiten Mal eingesetzt.

