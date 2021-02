Seit Mittwoch befinden wir uns in der Fastenzeit. Bis zu Ostern verzichten einige Menschen auf Alkohol, Süßigkeiten, Fleisch oder sogar ihr Smartphone. Aber warum soll man sich bei all den Corona-Entsagungen noch mehr verkneifen? Die RHEINPFALZ hat sich umgehört, wie sinnvoll Pirmasenser das Fasten in diesem Jahr finden.

„Nachdenken darüber, was wirklich zählt“, ist für die Pastorin der evangelisch-methodistischen Kirche in Pirmasens, Christina Henzler, ein Motiv, die Fastenzeit bewusst zu begehen. Reflexion halten, Ballast abwerfen – das sind für sie, gerade in diesen Krisenzeiten, Möglichkeiten, die Zeit bis zum Osterfest zu nutzen. „Wenn die Menschen wegen Corona auf so vieles verzichten müssen, halte ich es für falsch, noch eins draufzusetzen. Lieber sollte man sich aufs Wesentliche besinnen und sich fragen, wer man ist und was man im Leben will“, so Henzler. Diese essenziellen Fragen entsprechen für die Pastorin dem Urgedanken der Fastenzeit.

Fernab der christlichen Passionszeit hat sich das Pirmasenser Pärchen Andrea Hollinger und Holger Grünhagen schon wiederholt mit dem Thema Fasten auseinandergesetzt. „Ich habe schon öfter daran gedacht, für ein paar Wochen komplett auf Nahrung zu verzichten, um meinen Körper zu entgiften. Allerdings habe ich es noch nie durchgezogen. Mit dem ganzen Alltagsstress ist das wirklich sehr schwierig“, findet Hollinger. Ihr Partner Holger Grünhagen hingegen ist mittlerweile Experte in Sachen Vollfasten. „Schon mehrfach habe ich für ein paar Wochen nur Mineralwasser und Kräutertees zu mir genommen, nachdem mich mein Arzt vorher durchgecheckt hat. Ich war überrascht, welche Effekte das auf den Körper hat. Ich hatte tatsächlich mehr Energie und war weniger müde“, so Grünhagen.

Horst Klingler hält Fasten für einen guten Vorsatz, allerdings sei es für ihn schwierig, den „inneren Schweinehund“ zu besiegen. „Ich versuche aktuell, eine Tagesmahlzeit auszulassen und auf ein Bierchen zu verzichten, aber im Lockdown ist das noch schwieriger als sonst“, sagt er. Wie viele Menschen plage auch ihn in Corona-Zeiten die Langeweile. Um den Extra-Gang zum Kühlschrank zu vermeiden, halte er sich täglich mindestens eine Stunde an der frischen Luft auf. „Bewegung hilft mir, um auf andere Gedanken zu kommen“, so Klingler.

Für den Erlenbrunner Gerald Storfinger kommt das Fasten generell nicht in Frage. „Ich halte das Ganze prinzipiell für eine gute Sache, um zur Besinnung zu kommen. Gerade in Corona-Zeiten, wo sich sowieso schon so viel verändert hat, könnte das eine echte Chance sein“, findet er, „aber dazu muss man sich erst einmal selbst überwinden“.

Das Ehepaar Sabine und Roland Klein hat hingegen noch nie wirklich darüber nachgedacht, sich über einen längeren Zeitraum in Verzicht zu üben. „Ich finde zudem, dieses Thema sollte man nicht von einer bestimmten Zeit abhängig machen. Ganz im Gegenteil: Durch Corona sind wir noch mehr zu Genussmenschen geworden“, sagt Sabine Klein. Ihr Ehemann unterstreicht: „Sechs Wochen Verzicht sind schon hart. Vielleicht nehme ich diesen Gedanken noch einmal auf, wenn ich nicht mehr berufstätig bin“.

In der jüngeren Vergangenheit hat sich die 17-jährige Lea Daum eingehend mit Fleischproduktion und Massentierhaltung auseinandergesetzt. Seit Anfang Februar verzichtet sie deshalb komplett auf Fleisch, neuerdings aber auch auf Fisch. „Mir geht es richtig gut damit und ich habe nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Mal sehen, was nach meiner persönlichen Fastenzeit kommt – vielleicht bleibe ich dann wirklich Vegetarier“, sagt sie. Der Verzicht der jungen Frau hat auch ihre Mutter zum Umdenken gebracht. „Meine Mama isst auch weniger Fleisch, bei meinem Papa ist das etwas schwieriger. Kürzlich haben wir eine Bolognese-Soße aus Linsen zubereitet. Das schmeckte besser als mit Hackfleisch“, so Daum.