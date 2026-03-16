Nach der 29:37 (17:21) Niederlage beim TV Offenbach II hat Hendrik Matheis, Trainer der TS Rodalben, die Hoffnung aufgegeben, dass sein Team in der Verbandsliga bleibt.

14:9 – das war kein Zwischenstand dieser Partie, sondern die Anzahl der Feldspieler, die beide Mannschaften aufboten. Genau dieses klare Übergewicht der Hausherren wurde der Turnerschaft erneut zum Verhängnis, denn Matheis hatte am Sonntagabend lediglich drei Wechseloptionen. „Insgesamt waren wir von der Stärke gleich gut, die konnten aber nach Belieben wechseln, wir nicht. Wir gehen schon auf dem Zahnfleisch“, sagte Matheis.

Durch diesen quantitativen Vorteil, gepaart mit einer zu langsamen Rodalber Abwehr, wurde die TSR in Durchgang eins oft überlaufen. Die Rodalber gaben aber nicht auf und verkürzten den Rückstand auf 20:22. Matheis: „In dieser Phase hat uns auch unser Torhüter Max Heringer, nachdem es in der ersten Halbzeit überhaupt keine Torhüterleistung gab, im Spiel gehalten.“ Dann aber blieb seine Mannschaft bis zum 20:26 knapp zehn Minuten ohne eigenen Treffer – die Entscheidung.

Selbst Rang fünf nun unrealistisch

Durch die sechste Niederlage in der achten Partie im Jahr 2026 rutschte die TSR auf Rang sieben ab und hat nur noch eine minimale Chance, den eventuell zu einem Relegationsspiel berechtigenden fünften Tabellenplatz zu erreichen. „Jetzt ist in Sachen Klassenerhalt alles vorbei. Wir müssen nun schauen, dass wir es ordentlich zu Ende spielen“, stellte Matheis fest.