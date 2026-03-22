Pirmasens Fast jeder dritte Pirmasenser wählt die AfD

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Die in Teilen rechtsextreme AfD kann sich in Pirmasens über ein herausragendes Ergebnis freuen. 32,1 Prozent der Wähler stimmten für die Partei, bei den Wahlkreisstimmen holte ihr Kandidat Lutz Wendel sogar 32,2 Prozent der Stimmen. Im Vergleich zu den Landtagswahlen vor fünf Jahren hat die AfD in der Stadt Pirmasens 17,1 Prozentpunkte dazu gewonnen. Die CDU, die in Pirmasens die stärkste Fraktion in den kommunalen Gremien und die komplette Stadtspitze stellt, verlor 1,6 Prozentpunkte und landete bei 26 Prozent der Stimmen. Die SPD verlor 10,5 Prozentpunkte und liegt mit 23,3 Prozent auf Platz drei der Wählergunst in Pirmasens. Zum Wahlkreis Pirmasens gehören neben der Stadt noch die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land, Rodalben, Hauenstein und das Dahner Felsenland. Christof Reichert (CDU) geht im Wahlkreis Pirmasens als Sieger vom Platz.

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