Schnell und heftig – so hat der Ausbruch der Corona-Pandemie viele Unternehmen in der Südwestpfalz erwischt. Fast 1400 Arbeitgeber haben in Stadt und Kreis seit Mitte März bei der Arbeitsagentur Kurzarbeit angemeldet, deutlich mehr als in der Finanzkrise 2009. Agenturchef Peter Weißler sieht in der Krise freilich auch Chancen.

Im Januar noch hielt der Chef der Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens es für denkbar, dass die Stadt Pirmasens mit ihrer Arbeitslosenquote von damals elf Prozent im Laufe des Jahres unter