Die Pariser Fashion Week ist vorbei und damit auch ein großes Abenteuer für Karin Wadle. Gemeinsam mit Designerin Jona Hoffmann und der Pirmasenser Schuhmanufaktur Zarini brachte sie lokale Mode auf den wohl bekanntesten Laufsteg der Welt. Gemäß dem Motto „Nach der Show ist vor der Show“ werden schon die nächsten Pläne geschmiedet.

„Ich kann es noch gar nicht richtig einordnen“, sagt eine hörbar erschöpfte, aber mindestens genauso zufriedene Karin Wadle. Die Südwestpfälzerin hat aufregende Tage hinter sich, als sie am Dienstag mit der RHEINPFALZ telefoniert. Das vergangene Wochenende verbrachte sie in Paris. Allerdings nicht, um den Louvre und den Eiffelturm zu besichtigen. Gemeinsam mit der St. Wendeler Modedesignerin Jona Hoffmann und dem Ehepaar Ralf und Karin Siebert von der Pirmasenser Schuhmanufaktur Zarini durfte sie eine eigene Modenschau bei der Pariser Fashion Week ausrichten. „Es war mega, es war sensationell. Alles, was wir uns im Vorfeld erträumt haben, wurde erfüllt“, schwärmt sie.

Das ganze Drumherum vor der eigenen Show zu genießen, war allerdings nicht möglich, wie Wadle erzählt: „Wir waren alle wie unter Strom. Der Zeitplan war ganz eng getaktet und die Zeit verging wie im Flug.“ So musste etwa auf unvorhergesehene Änderungen reagiert werden. Im Hotel La Maison Champs Elysées, wo die Modenschau am Sonntag stattfand, standen mehrere Räume bereit, durch die der Laufsteg führte. „Ein Raum musste dann plötzlich doch geschlossen und die Route kurzfristig geändert werden“, berichtet Wadle und ergänzt: „Für Profis ist das kein Problem, aber 80 Prozent unserer Models hatten keinerlei Erfahrung.“

Ralf Siebert (links), Jona Hoffmann (Mitte) und Karin Wadle (rechts) inmitten ihrer Models. Foto: Inderwildi Jona Hoffmann (links, erste Reihe) und Karin Wadle protestieren mit Schildern vor der Basilika Sacré-Cœur in Paris. Foto: iNDERWILDI Model Line Meigel wird für die Show vorbereitet. Foto: Inderwildi Designerin Jona Hoffmann (links) und Karin Wadle bei der Modenschau im Hotel La Maison Champs Elysées. Foto: Inderwildi Foto 1 von 4

Abseits der Norm

Dass Wadle und Co. mit unerfahrenen Models in die französische Hauptstadt reisten, war eine ganz bewusste Entscheidung.

Trotz