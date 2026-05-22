Zehn Kinder, die zwei Jahre lang kochen, die gehobene Küche kennenlernen und üben, Tische einzudecken. Das ist das Projekt „Europa Miniköche“, das nach Pirmasens kommt.

Die Kinder des EU-Projekts „ Europa Miniköche“ besuchen ab Herbst zwei Jahre lang immer wieder das Pirmasenser Hotel Kunz, das Hotel Kloster Hornbach und die Zweibrücker Zadra-Gruppe. Dort bringen Profis den Neun- bis Elfjährigen die gehobene Küche bei. Die Kinder lernen selbst kochen und üben beispielsweise das Eindecken der Tische, berichtet Stefanie Lenz von der IHK, die das Projekt in Pirmasens organisiert.

Den Kindern soll bei den monatlichen Treffen Wissen rund um Ernährung, regionale Lebensmittel, Nachhaltigkeit und Berufe im Gastgewerbe vermittelt werden. Am Mittwoch, 27. Mai, beginnt um 18 Uhr eine Infoveranstaltung inklusive Mitmachaktion für Eltern in der Pirmasenser IHK (Adam-Müller-Straße 6). Dort werden das Projekt und der Ablauf vorgestellt, sagt Lenz.

Galadinner für Eltern kochen

Neben den Gastrounternehmen aus der Region beteiligt sich die Wasgau AG und stellt Lebensmittel bereit. Offizieller Projektstart ist am 10. September im Hotel Kloster Hornbach. Dort beginnt für die Kinder ein zweijähriges Programm mit regelmäßigen Treffen in Küche und Service sowie begleitenden Theorieeinheiten, erklärt Lenz. Ganz am Ende steht ein dreigängiges Galadinner, das die Kinder kochen – auch für ihre Eltern.

Die Teilnahme kostet 200 Euro. Neben den Treffen deckt die Gebühr eine Ausrüstung mit Kochschürze und Messern für die Kinder ab, erklärt Lenz.

Infos gibt es auch online bei der IHK. Schirmherr des Projekts ist der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick. Die ersten Anmeldungen sind schon da, Lenz hofft, auf zehn Teilnehmer zu kommen.