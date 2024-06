Den Fantasy- und Rollenspiel-Fan Kai Sonnenwald haben wir lesend im Strecktalpark in der Sonne sitzen gesehen. Nachdem er sich bereiterklärt hat, bei unserem Spontaninterview mitzumachen, hat er uns vieles über seine liebste Freizeitbeschäftigung verraten.

Das sieht ja tiefenentspannt aus! Haben Sie gerade Mittagspause?

Nein, ich habe heute noch gar nicht angefangen zu arbeiten. Ich entspanne gerne vor der Arbeit noch ein bisschen – bei schönem Wetter bietet sich da das Strecktal einfach an. Ich mag die vielen Sitz- und Liegeflächen. Ein schöner, ruhiger Ort, abseits der Stadt. Ich komme bestimmt zwei- oder dreimal die Woche her.

Und das Buch, das Sie gerade lesen? Sieht auf den ersten Blick aus wie ein Fantasy-Roman.

Ja, das erkennt man schon am Cover. Den Roman habe ich mir vorhin aus der öffentlichen Bücherecke rausgeholt. Ich fand den Titel interessant und habe mir den Buchrücken durchgelesen. Die ersten 50 Seiten haben mich jetzt schon gefesselt.

Mögen Sie das Fantasy-Genre generell?

Ja, Fantasy und Science-Fiction – auch entsprechende Filme und Brettspiele, Rollenspiele. Ich mag ab und an aber auch was Romantisches.

Dann waren Sie bestimmt auch schon öfter im Wizzards Inn in der Hauptstraße zu Gast. Dort werden Sie ja fündig, was Fantasy-Brettspiele und Rollenspiele angeht…

Ja, genau! Als Jugendlicher war ich oft dort und habe Karten gespielt oder Dungeons and Dragons.

Dungeons and Dragons ist ja ein ganzer Rollenspiel-Kosmos mit verschiedenen Erweiterungs-Paketen. Haben Sie da tatsächlich alles Zuhause?

Nein, alles nicht. Da gibt es einfach zu viel, das ist schier unmöglich. Die Gruppen agieren da ganz unterschiedlich, die größte Gruppe hat 50 Mitspieler gleichzeitig, darauf sind die Abenteuer individuell zugeschnitten.

Was fasziniert Sie denn an diesen Welten?

Man bekommt eine Geschichte vorgegeben und jede Person handelt in ihrer Rolle. Das macht jedes Spiel individuell und spannend. Es ist nie gleich und auch der Spielleiter, der die Geschichte praktisch erzählt, muss damit rechnen, dass ein Charakter völlig anders handelt, als er es geplant hat. Dann muss er improvisieren. Das ist jedes Mal ein lustiger Mix aus Spaß und schierer Verzweiflung. Aber es ist immer wieder schön. Man kommt zusammen und trifft sich einmal im Monat.

Haben Sie das Glück, dass Ihr Freundeskreis sich auch mit Rollenspielen beschäftigt?

Ja gut, es gibt ja auch Online-Foren, die immer Spieler suchen. Man kann sich da kurz vorstellen und sagen, wann man Zeit hat. Da wird man einfach in die Gruppe integriert. Auch das ist für mich eine Form von Entspannung. Da kann man einfach mal dem Alltagstrott entkommen.

Dann will ich Sie gar nicht länger aufhalten. Viel Spaß noch beim Lesen und vielen Dank fürs Mitmachen.

Gern geschehen!