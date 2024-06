Am Sonntag haben wir Jan Kernich mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in der Ponywelt in Niedersimten getroffen. In unserem Spontaninterview hat er mit uns über Familienausflüge gesprochen und beschrieben, wie er seiner großen Tochter die Wahlen erklärt hat.

Guten Tag! Können Sie uns kurz etwas über sich erzählen?

Mein Name ist Jan Kernich, ich bin 33 Jahre alt und komme aus Gersbach. Heute bin ich spontan mit der Familie in Niedersimten. Die Kinder wollten unbedingt Ponyreiten, das Wetter ist ja ideal.

Waren Sie schon öfter hier?

Ja, tatsächlich. Wir finden es toll, dass es hier so viele Attraktionen gibt, vor allen Dingen so viele Tiere. Das gefällt meinen beiden Mädchen sehr gut.

Und man muss nicht weit fahren…

Ja, genau! Wir waren ab und an schon an der Weihermühle. Das ist natürlich ein gutes Stück mehr, aber da kann man auch auf Ponys reiten.

Was machen Sie denn sonst noch an den Wochenenden mit Ihren Kindern?

Schwimmen gehen wir auch oft oder wir sind bei uns viel im Garten. Dann schauen wir, dass wir ab und an mal ein Special einplanen – eine Fahrt in den Holiday Park zum Beispiel. In der Gartenschau in Kaiserslautern waren wir auch schon oder bei uns hier im Strecktalpark.

Gibt es was, was Sie nie tun würden? Was vielleicht auch als Familie mit vier Köpfen zu teuer wäre?

Meine Kinder haben schon verschiedene Freizeitparks in der Fernsehwerbung gesehen, die ewig weit weg waren auch viel zu teuer. Da sage ich dann schon, dass sich so etwas für uns nicht lohnt. Unsere Ausflüge müssen schon in der Region bleiben, der Jahresurlaub ist dann gesetzt. Aber Hunderte von Euro würde ich so zwischendurch nicht ausgeben, da können sie nicht alles haben.

Was steht für Sie heute noch auf dem Programm? Waren Sie schon wählen?

Vielleicht gehen wir irgendwo noch etwas essen. Gewählt haben wir heute Mittag schon und die Kinder waren dabei.

Das ist für die Kinder auch mal spannend, wenn sie das mitbekommen…

Ja, vor allem für meine Große. Sie wird im August sieben Jahre alt und war sehr interessiert. In Gersbach hingen die Muster der Wahlzettel aus, da habe ich ihr dann erklärt, was man alles wählen kann. In meinen Erklärungen habe ich das mit der Wahl zu einem Klassensprecher verglichen – dass das für die Erwachsenen genau so ist und es verschiedene Personen gibt, die man wählen darf. In die Wahlkabine hat sie auch reingespitzelt, ich denke, sie hat das so auch verstanden.

Vielen Dank fürs Mitmachen und noch einen schönen Tag.

Danke, gleichfalls!