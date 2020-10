Bei einer Familienfeier in Zweibrücken haben sich weitere Gäste mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert: Bei drei Frauen aus Zweibrücken hat sich die Infektion am Donnerstag bestätigt. Bereits am Mittwoch hat das Gesundheitsamt Südwestpfalz sechs Corona-Fälle gemeldet, die auf das Fest zurückzuführen sind. Knapp 30 andere Gäste sind vorsichtshalber in Quarantäne.

Außerdem hat das Gesundheitsamt, das für den Landkreis sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken zuständig ist, am Donnerstag vier weitere Corona-Fälle bestätigt: Zwei stehen in Zusammenhang mit einem Pirmasenser Sportstudio. Das Studio wurde laut Kreisverwaltung kontrolliert, Maßnahmen wurden verhängt, damit der Betrieb fortgesetzt werden kann. Für fast 20 Kontaktpersonen ersten Grades wurde häusliche Quarantäne angeordnet. Zudem wurden zwei Männer aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land positiv getestet. Einer von ihnen hat sich an seiner Arbeitsstelle im nördlichen Rheinland-Pfalz angesteckt. Im zweiten Fall prüft das Gesundheitsamt den Zusammenhang mit einer Reise.

Derzeit sind 35 Fälle aktiv: zwölf in Zweibrücken, je neun in Pirmasens und der VG Pirmasens-Land, zwei in der VG Zweibrücken-Land sowie je einer in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Rodalben und Thaleischweiler-Wallhalben.