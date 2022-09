Die Gemeinde St. Elisabeth in Pirmasens hat in die Räumlichkeiten des Gemeindezentrums investiert. Pünktlich zum Start des neuen Programms der Familienbildungsstätte erstrahlen die Räume dort in neuem Glanz.

Während der Baumaßnahme wurde das neue Herbst- und Winter-Programm verschickt. „Das Ende der Arbeiten ist in Sicht und wir freuen uns darauf, die Kursteilnehmer zum Auftakt des zweiten Halbjahres in neuem Glanz begrüßen und empfangen zu können“ berichtet die Leiterin Brigitte Facco.

Im Fokus stehen vor allem junge Familien und Eltern mit Kleinkindern. Während der Pandemie haben die pädagogischen Fachkräfte den großen und stetig steigenden Bedarf der Mamas und Papas nach Begegnung, Austausch, Gespräch, aber auch nach Begleitung und Unterstützung im Erziehungs- und Familienalltag wahrgenommen. Entsprechend diesem Bedarf werden viele bewährte Angebote wie das Prager Eltern-Kind-Programm (Pekip) und die Eltern-Kind-Gruppen sowie die Miniclubs weitergeführt und Dank neuer Dozentinnen auch noch neue Gruppen an neuen Standorten hinzu geplant, etwa in der Kita Lemberg.

Neues Format „Mami wird fit“ für junge Mütter

Ergänzt werden diese Angebote durch neue Bewegungs- und Entspannungsangebote. Bei „Purzelbaum und Hampelmann“ können sich die „Turnzwerge“ ab dem zwölften Lebensmonat mit ihren Eltern bewegen, spielen und turnen. Die größeren Kinder ab acht Jahren können mit den Eltern gemeinsam in der „Wohlfühloase“ abschalten, entspannen und Stress reduzieren. Das neue Format „Mami wird fit – das Baby geht mit“ lädt junge Mamas in Begleitung ihrer Babys zu Beckenboden- und Figurtraining ein und ihre Babys haben hier bereits die Möglichkeit, erste Kontakte zu Gleichaltrigen zu knüpfen.

„Mama mia“ – der Treffpunkt für junge Schwangere und junge Mütter mit Babys – startet wieder am 20. September. Die jungen Frauen erfahren viel Wissenswertes rund um die Geburt, was das Baby braucht, aber auch was ihnen als junge Mama gut tut. Die Kursleiterinnen bieten zudem Unterstützung bei Behördengängen, Anträgen sowie bei finanziellen und persönlichen Problemen.

Förderung für Koch- und Küchenprojekte

„Raus in den Wald“ geht es mit „Sherlock Holz“ und den Walddetektiven, zum Bogenschießen und zum Survival für Vater und Kind sowie zur Familienwanderung mit Alpakas. In Kooperation mit dem Horeb-Treff können Kinder auf spannende Entdeckungsreise durch die Welt der Bücher gehen und im Leseclub in Abenteuer eintauchen, basteln, spielen und Spaß haben.

Vom Familienministerium und der AOK ideell und finanziell gefördert ist das Projekt „Wir essen uns fit! ….eine leckere Familienküche für alle!“. Die Familienbildungsstätte hatte sich für das Projekt beworben und die Zusage erhalten. Die kostenfreien Koch- und Küchenangebote finden überwiegend in den Herbstferien statt, sagt Brigitte Facco.

Hormon-Yoga hilft Frauen in den Wechseljahren

Im Programm finden sich auch wieder Angebote für die älteren Jahrgänge. Das Hormon-Yoga, ein Angebot für Frauen in den Wechseljahren soll helfen, den Hormonhaushalt wieder in ein ausgewogenes Gleichgewicht zu bringen und so zur Steigerung der Vitalität und des Wohlbefindens beitragen.

Neben den Aktivitäten aus den unterschiedlichen Bildungs- und Fachbereichen für Jung und Alt organisiert die Familienbildungsstätte auch ein breites Spektrum an Qualifizierungs- und Fortbildungsangeboten mit und für die Kooperations- und Netzwerkpartner. Das Netzwerk Familienbildung lädt zum Fachtag „Herausforderung Familie heute“ am 5. Oktober pädagogische Fachkräfte und Multiplikatoren ein. Dort können Akteure unterschiedlicher Fachbereiche sich zur aktuellen Situation von Familien austauschen und Unterstützungsangebote für Familien präsentieren.

Info

Nähere Informationen unter www.fbs-pirmasens.de; E-Mail: info@fbs-pirmasens.de; Telefon: 06331 72039715.