Die Katholische Familienbildungsstätte & Haus der Familie Pirmasens startet mit dem Programmversand und Optimismus in das Jahr 2021. Die Einrichtung weist zugleich aber auf ein paar Besonderheiten hin.

Voller Hoffnung auf Besserung der Corona Pandemie wurden im Herbst die Angebote für das Programm 1. Halbjahr 2021 organisiert, geplant und in Druck gegeben. Dieses Programm wurde laut einer Mitteilung der Einrichtung kürzlich verschickt – wohlwissend, dass in der aktuellen Situation viele der Kurse und Seminare nicht stattfinden können.

„Aus vielen Gesprächen am Telefon und netten Briefen und Mails wissen wir, wie sehr unsere Gäste darauf warten, dass das Programm startet und sie sich wieder vor Ort in Gemeinschaft treffen, sich begegnen, sich austauschen und gemeinsamen Beschäftigungen widmen können“, sagt Einrichtungsleiterin Brigitte Maria Facco. Sie freue sich über großes Interesse und Anmeldungen, bittet jedoch um Verständnis für Ausfälle und Absagen infolge der Corona-Verordnungen.

Seit Mittwoch können sich Interessierte für das Programm anmelden. Die Familienbildungsstätte bittet darum, sich ausschließlich schriftlich anzumelden. Es gehe darum, Kontakte zu vermeiden und das Infektionsrisiko zu verringern. Die Anmeldeformulare finden sich im Anhang der Programmbroschüre, sowie auf der Homepage der Einrichtung.

In diesen besonderen Zeiten bittet die Einrichtung ihre Kunden, darum sie bei der Reduzierung von Verwaltungsaufwand zu unterstützen. Zur Minimierung der Rückerstattungen von gezahlten Gebühren, sollen die Kursgebühren daher erst unmittelbar vor Kursbeginn überwiesen werden.

Ein großes Anliegen der Mitarbeiterinnen der Familienbildungsstätte sei es, Kommunikations-, Begegnungs- und Unterstützungsforen über das Telefongespräch hinaus beizubehalten und hierfür Möglichkeiten zu schaffen. Derzeit fänden deshalb mit Dozenten Überlegungen und Gespräche zur Digitalisierung diverser Angebote statt. Erste Ideen zur Gestaltung und Umsetzung von Angeboten in Videochats wurden bereits mit den Eltern-Kind-Gruppenleiterinnen gesammelt. Sobald Angebote in Digitalformaten veröffentlicht und angeboten werden, will die Familienbildungsstätte darüber informieren.

Ein neues Angebot der Familienbildungsstätte ist die Kooperation mit dem neu eröffneten Quartierstreff Horeb in Trägerschaft des Caritas Verbandes.

Information

Die Mitarbeiterinnen der Familienbildungsstätte sind laut einer Mitteilung in Wechselschicht und im Home-Office tätig, um auch hier Ansteckungen zu vermeiden. Das Büro der Einrichtung ist telefonisch Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr zu erreichen. Der Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört und Anfragen per E-Mail zeitnah bearbeitet.

Telefon 06331/2039715