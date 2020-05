Die Katholische Familienbildungsstätte und das Haus der Familie Pirmasens gestalten unter dem Motto „Familien blühen auf“ auf ihrem Außengelände einen kleinen „Mutmach-Garten“ und laden alle Familien ein, an der Aktion teilzunehmen. Dieser Mutmach-Garten möchte nach Angaben der Initiatoren bei den Menschen Mut und Hoffnung verbreiten, dass auf die Zeit der Einschränkungen und Entbehrungen auch wieder eine Zeit der Freude und des Miteinanders folgen wird. Gelbe Sonnenblumen, aus Ton gefertigte Vögel, Schnecken, Schmetterlinge sollen daran erinnern. Tüten mit Blumensamen zum Pflanzen und Tonportionen zum Formen von Figuren sowie Materialien zum Singen, Spielen und Malen werden am Mittwoch, 20. Mai, ab 16 Uhr an der Katholischen Familienbildungsstätte, Unterer Sommerwaldweg 44 in Pirmasens, zur Selbstbedienung deponiert. Familien, die einen Eltern-Kind-Kurs der Familienbildungsstätte außerhalb von Pirmasens besuchen, können sich mit ihrer Gruppenleiterin vor Ort in Verbindung setzen, um zu erfahren, an welchem Platz die Tüten in diesen Gemeinden zum Abholen bereit stehen.

Die Ergebnisse werden zur Familienbildungsstätte zurück gebracht. Damit wird der Mutmach-Garten gestaltet. Später wird unter dem Motto „Familien blühen auf - gemeinsam schaffen wir das!“ ein Familienfest in der Familienbildungsstätte gefeiert.