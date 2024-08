Die erfolgreiche Erschließung und Vermarktung des Boson-Geländes im Gewerbegebiet Pirmasens West bietet expandierenden Unternehmen wertvolle Flächen. Die Firma Ultra-Tec beispielsweise hat nach dem Kauf und der Bebauung eines 2500 Quadratmeter großen Grundstücks erneut seinen Standort erweitert.

Ultra-Tec, ein Produzent von Nahrungsergänzungsmitteln, hat kürzlich den Übergang auf die zweite Familiengeneration vollzogen. Gründer und Seniorchef Horst Kunz bleibt dem Unternehmen weiterhin beratend erhalten. Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 produziert die H. + M. Kunz GmbH Ultra-Tec, so der vollständige Name, Nahrungsergänzungen. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Familienunternehmen mit 28 Mitarbeitern etwa sechs Millionen Euro. 2017 war aufgrund des stetigen Wachstums eine Erweiterung der Produktions- und Lagerflächen notwendig geworden. Ultra-Tec erwarb hierfür ein Grundstück im Gewerbegebiet Pirmasens West und baute es aus. 2022 folgte ein weiterer Ausbau um 900 Quadratmeter und eine Weiterentwicklung der Automatisierung. Das gesamte Investitionsvolumen betrug rund drei Millionen Euro.

Horst Kunz, der Gründer von Ultra-Tec, begann seine Karriere in der Schuhbranche und wechselte dann zur Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln. 2003 startete er in der Pirmasenser Innenstadt. 2017 zog das Unternehmen ins Gewerbegebiet Pirmasens West bei Winzeln um. Seine Tochter Laura Schneider und sein Sohn Marc Kunz führen heute das Unternehmen. Schneider beschreibt einen zentralen Wettbewerbsvorteil: „Wir können sowohl Kleinstmengen in Handarbeit herstellen als auch große Chargen voll automatisiert.“ Der Seniorchef hat sich Anfang 2024 aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen, steht aber weiterhin beratend zur Verfügung. „Einen weichen Übergang auf die zweite Generation“, nennt es Schneider.

Unternehmenswachstum braucht Fläche

Die erfolgreiche Erschließung des Boson-Geländes hat eine strategisch hohe städtebauliche Bedeutung. Die Erweiterung umfasste eine Fläche von rund vier Hektar, die für die ortsnahe Expansion von Unternehmen wie Ultra-Tec genutzt wurde. Wirtschaftsförderer Mark Schlick betonte die Notwendigkeit von Flächen für unternehmerisches Wachstum: „Unternehmerisches Wachstum schafft Arbeitsplätze, benötigt dafür aber vor allem auch Fläche“. Aufgrund von Naturschutzmaßnahmen reduzierte sich die Nettonutzfläche auf rund drei Hektar. Ultra-Tec erwarb 2017 die letzten verfügbaren Flächen. Neben Ultra-Tec haben sich auch andere Unternehmen wie Aquaplan und MB Systembau auf dem Gelände angesiedelt.