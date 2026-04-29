Im Endspurt des Aufstiegsrennens in der Fußball-Oberliga setzt der FK Pirmasens auch auf die Unterstützung von den Rängen.

Der FK Pirmasens bietet zum Oberliga-Heimspiel am Samstag (14 Uhr) im Framas-Stadion gegen den FV Dudenhofen einen Familientarif an. Das bedeute „einmal Eintritt bezahlen – Kinder und Partner kommen kostenlos mit ins Stadion“, wobei das Angebot auch für Großeltern und ihre Enkel gilt. Mitglieder zahlen den ermäßigten Preis (elf Euro für die Haupttribüne, fünf Euro für die Heinz-Kubsch-Tribüne). Gelingt den Pirmasensern ein Sieg gegen die Vorderpfälzer, sind sie zumindest für zwei Stunden wieder Tabellenführer, da der aktuell auf Rang eins liegende 1. FC Kaiserslautern II erst ab 16 Uhr gegen Arminia Ludwigshafen spielt.