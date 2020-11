Wer sich in Pirmasens für ein Grundstück in einem Neubaugebiet interessiert, hat unter bestimmten Voraussetzungen höhere Chancen zum Zug zu kommen als andere Interessenten. Auf ein entsprechendes Verfahren hat sich der Hauptausschuss am Montag einstimmig entschieden. Konkret sieht es so aus, dass die in den Neubaugebieten entstehenden Grundstücke weitgehend frei vergeben werden. Sollte es allerdings mehrere Bewerber für ein bestimmtes Grundstück geben, werden junge Familien und junge Paare bevorzugt. Außerdem wird bei dem Verkauf darauf geachtet, ob sich die Interessenten in Pirmasens ehrenamtlich oder beruflich engagieren. Im Einzelfall entscheidet der Stadtrat über den Verkauf des jeweiligen Grundstücks. Sollte es um eine Fläche in den Vororten gehen, wird der betroffene Ortsbeirat beteiligt. In Pirmasens werden seit einigen Jahren nur noch Baugebiete entwickelt, wenn sich alle Grundstücke in städtischer Hand befinden.