Nach unfreiwilliger zweijähriger Corona-Pause findet das populäre Festival Sicking High Rock (SHR) am 25. Juni in Weselberg statt.

Seit dem Debüt 2016 erhielt das Festival Sicking High Rock ausnahmslos positive Rückmeldungen. Nun geht es in seine fünfte Auflage – wieder mit dem Musikverein Laetitia Weselberg mit seinem großen Freigelände hinterm Vereinsheim als Veranstalter. Matthias Walz ist als Kopf des Organisations-Teams für die Buchung der Bands verantwortlich.

Das Festival will ein familiäres Open-Air bleiben. Laut Walz wird keineswegs angestrebt, irgendwann in Größenordnungen wie Wacken oder Rock am Ring vorzustoßen, man möchte klein und überschaubar bleiben. So gingen auch diesmal nur 666 Karten in den Verkauf. „Die Fans und die Bands sollen eins sein, zusammen rocken und feiern“, so Walz. Man denkt auch an andere: Für jede verkaufte Karte wird ein Euro für eine Kinderhilfsorganisation gespendet.

Internationales Line-Up

Headliner ist Stormzone. Die fünf Musiker aus Nordirland werden den Fans traditionellen Heavy Metal-Sound mit Power Metal-Einflüssen vor den Latz knallen. Stormzone tourte bereits mit Größen wie Tesla, Saxon oder Stryper und spielte erfolgreich auf Festival wie Sonisphere und Wacken. Das aktuelle Album heißt „Ignite the Machine“.

Eröffnet wird das SHR traditionell von Rock Meets Brass, dem Jugendorchesters des Musikvereins Laetitia. Die Jungs und Mädels spielen auf ihren Blasinstrumenten Rockklassiker von AC/DC bis Led Zeppelin. Mike Gerhold serviert solo Acoustic Rockcovers aus drei Dekaden.

Die Band Trickster’s Day aus Saarbrücken steht für melodischen Hard Rock mit ordentlich Dampf aufm Kessel. Fire Rose ist ein Schweizer Quintett mit der Schnittmenge Hard Rock/Heavy Metal. Man bietet stampfende Songs, eingängige Refrains, druckvolle Saitenklänge, zweistimmige Gitarrenriffs und einen hohen Leadgesang. King Zebra kommt ebenfalls aus der Schweiz, spielte bereits bei Rock am Ring und Rock of Ages. Zudem war die Truppe schon Vorprogramm für Lynyrd Skynyrd, Uriah Heep und Rose Tattoo. Stilistisch wird Hardrock und Melodic Rock geboten.

Der heimliche Headliner

Radiant kommt aus dem hohen Norden Deutschlands. Die Gruppe wurde 2014 von Ausnahmesänger Herbie Langhans (Avantasia) mit zwei seiner Seventh-Avenue-Kumpels gegründet. Eingängig und vielschichtig klingt der Sound im Stil des Hardrock der 70er und 80er Jahre. Es gibt also ehrliche, kraftvolle und melodische Rockmusik, die direkt ins Ohr geht. Die aktuelle hochgelobte Platte „Written by Life“ erschien Ende April.

Mob Rules ist eine 1994 gegründete Melodic Power Metal-Band aus Wilhelmshaven. Das noch immer aktuelle Album „Beast Reborn“ (2018) kletterte bis auf Platz 37 der deutschen Charts.

Info

14.00 Uhr: Rock Meets Brass 14.40 Uhr: Mike Gerhold 15.45 Uhr: Trickste’s Day 16.55 Uhr: Fire Rose 18.05 Uhr: Radiant 19.15 Uhr: King Zebra 20.40 Uhr: Mob Rules 22.30 Uhr: Stormzone