Es darf endlich wieder nach Herzenslust gefeiert werden: Einen kleinen Auszug zu Veranstaltungen, Festen und Terminen in der Siebenhügelstadt gibt das Faltblatt „Events 2023“, das soeben erschienen ist.

Auf vier Doppelseiten können Interessierte neben Bewährtem wie Landgrafentagen, Schlabbeflickerfest und Novembermarkt viele weitere Höhepunkte entdecken – etwa die „Pirmasenser Fototage kompakt“, die Pirminius Wander- und Erlebnistage im Frühjahr und Herbst, den Protestantischen Stadtkirchentag sowie das Gastspiel des Zirkus Charles Knie.

Pirmasens präsentiert sich 2023 sportlich, etwa als Austragungsort zweier DiscGolf-Turniere, des Schlabbeflicker Radmarathon, des Pfälzerwald-Marathon sowie als Host-Town im Rahmen der Special Olympics. Aufgeführt werden auch die Termine der Messen und Märkte.

Gefeiert wird auch wieder in den Ortsbezirken bei den Dorffesten oder beim Brunnenfest in Niedersimten, dem Maibaumfest in Gersbach sowie dem Bauernmarkt in Erlenbrunn. Auch Innenstadt-Veranstaltungen wie Hexen- und Kneipentour, der Kinderspieltag oder der Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr sind aufgeführt.

Die handliche Broschüre bietet außerdem einen Überblick zu den offenen Gästeführungen sowie eine Auswahl Konzerte, Ausstellungen und Lesungen.

Info

Die Broschüre „Events 2023“ ist ab sofort kostenlos in der Touristinformation im Rheinberger, dem Bürger-Service-Center sowie im Rathaus am Exerzierplatz erhältlich. Der Flyer steht außerdem zum Download auf der städtischen Internetseite zur Verfügung.