Am Sonntag gegen 12.30 Uhr klingelte ein angeblicher Taxifahrer bei einer 83-jährigen Frau, die in einem Mehrfamilienhaus in der Turnstraße wohnt. Er gab an, dass ein über ihr wohnender Nachbar ihm noch 20 Euro schulden würde und bat die Frau um die Begleichung der Schulden. Die Frau gab dem Mann einen 50-Euroschein. Der vermeintliche Taxifahrer verlangte nun noch einen 50-Euro-Schein, weil er ihr dann 75 Euro Wechselgeld herausgeben könne, das er im Taxi holen müsste. Der Mann verschwand mit den 100 Euro. Ein Taxi oder ein anderes Fahrzeug konnte nicht festgestellt werden. Der Mann ist laut Polizei etwa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, von kräftigere Statur und hat kurze, dunkle Haare. Er sprach Deutsch und trug ein dunkelgrünes Kurzarmhemd. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.