Ein Mann aus Pirmasens ist am Dienstagnachmittag Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Betrüger haben dabei Goldmünzen und Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich erbeutet. Nach Angaben der Polizei meldete sich gegen 16 Uhr ein Unbekannter auf dem Festnetzanschluss des 85-Jährigen und gab sich als Staatsanwalt aus. Der Anrufer behauptete, die Tochter des Mannes habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Haftstrafe abzuwenden, sei die sofortige Zahlung einer Kaution notwendig.

Im Verlauf des Gesprächs gelang es den Tätern, auch die Mobilfunknummer des Mannes zu erlangen. Mit gleichzeitigen Anrufen auf beiden Leitungen blockierten sie den Kontakt zur Außenwelt und setzten ihn weiter unter Druck. Gegen 18 Uhr übergab der 85-Jährige schließlich die geforderte Summe sowie Goldmünzen vor seinem Haus an einen Abholer. Dieser flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße.

Der Täter wird als schlank und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine graue Steppweste und dunkle Hosen. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen 16 und 18 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße oder Bahnhofstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36915199 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.