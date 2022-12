Ein falscher Sparkassen-Mitarbeiter hat mit einem Trick und Vorwissen eine Frau um 5000 gebracht. Am Freitag gegen 14 Uhr meldete sich der angebliche Mitarbeiter telefonisch bei einer jungen Frau aus dem Landkreis. Er kannte die vollständigen Personalien der Frau und konnte sogar den Namen der Sachbearbeiterin der Frau nennen. Nun wollte er sich „sicherheitshalber“ bestätigen lassen, dass eine Überweisung in Höhe von 6000 Euro, die natürlich niemals getätigt wurde, tatsächlich von der Frau veranlasst worden war. Da die Frau dies erwartungsgemäß verneinte, gab er an, dass man die Überweisung über ihre Push-TAN, eine Sicherheitsnummer beim Online-Banking, stornieren müsse. Obwohl die junge Frau misstrauisch blieb, gelang es dem Anrufer schließlich, über die Push-TAN 5000 Euro abzubuchen.

Die Polizei warnt: Eine Bank würde niemals am Telefon verlangen, irgendwelche persönliche Daten durchzugeben, schon gar nicht TAN-Nummern. Eine Zugriffsbestätigung auf ihren Computer sollte niemals gewährt werden. Letzteres wird immer von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern verlangt, die ihren angeblich „gehackten“ Computer angeblich säubern wollen. Die Polizei empfiehlt, achtsam zu bleiben und auf keine Forderungen einzugehen.