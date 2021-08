Jens Spahn, Micky Mouse und andere Fantasienamen finden sich häufig auf den Kontaktbögen, die Gäste ausfüllen müssen, wenn sie ein Restaurant oder Café besuchen. „Dabei ist es doch ganz wichtig, dass unsere Besucher ihre richtigen Daten auf unsere Formulare schreiben“, sagt Eric Kunz, Vorsitzender des regionalen Dehoga-Verbandes.

Im allgemeinen treten bei ihm solche Fantasienamen auf den Kontaktbögen eher selten auf. Aus Gesprächen mit seinen Kollegen weiß er, dass es immer wieder Menschen gibt, „die meinen, aus welchen Gründen auch immer, sich daraus einen Spaß machen zu können. Ich sage: Diese Leute bestrafen sich selbst, denn wenn etwas passiert ist, kann man sie eben nicht informieren.“ Die Gründe, warum sich Gäste unter falschem Namen anmelden, seien zumeist dem Datenschutz geschuldet. Da können Kunz und seine Kollegen beruhigen: „Wir vernichten datenschutzkonform.“ Gerade dieser Tage hat Eric Kunz einen dicken Stapel aus der „Burgerei“ am Plub durch den Aktenshredder gejagt.

Die Vernichtung der Kundendaten, die beim Besuch der Bistros in den Verbrauchermärkten der Wasgau Produktion und Handels AG auf Kontaktbögen festgehalten werden, sei absolut sicher, sagt Isolde Woll, Marketingleiterin des Pirmasenser Lebensmittelhändlers. „Die Daten aus unseren Cafés werden täglich an die Zentrale versandt und durch den Datenschutzbeauftragen der Wasgau Bäckerei & Konditorei GmbH nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist vernichtet, konform der Datenschutzgrundverordnung“ .

Bisher immer Lösung gefunden

Es gebe sicher den ein oder anderen besorgten Bürger, der seine Daten nur ungern preis geben wolle. „Unsere Mitarbeiter versuchen dann zu vermitteln und versichern, dass die Erhebung der Daten ausschließlich zu dem geforderten Zweck genutzt wird.“ Trotz guten Zuredens komme es dennoch vor, dass falsche Angaben gemacht würden. Im Verdachtsfall seien die Mitarbeiter gehalten, nachzufragen, ob der Gast bereit wäre, seine Identität zu verifizieren. „Wenn dies verneint wird, dürfen wir den Gast nicht bedienen, zumindest nicht vor Ort. Bisher konnten wir aber immer eine Lösung in beidseitigem Interesse finden.“

Demnächst werde vieles auf dem Gebiet der sensiblen Datenfrage einfacher. Denn der Dehoga stelle eine digitale Lösung bereit. Kunz erläutert, dass Gäste beim Betreten und Verlassen eines Restaurants oder Cafés einen QR-Code scannen. Damit registriere die zuvor auf das Handy heruntergeladene App, von wann bis wann der Gast vor Ort war. „Das wollen wir in allen Betrieben umsetzen“, sagt Kunz, „weil damit alles einfacher läuft. Das ist ein richtig zeitintensiver Aufwand, die Kontaktbögen abzuheften, sie nach vier Wochen zu vernichten und was sonst noch alles nötig ist.“ Für Dehoga-Mitglieder sei diese App fürs erste Jahr kostenfrei, danach werde eine kleine Gebühr verlangt. „Das ist also keine riesige Investition und man hat den ganzen Klumbatsch drumherum weg.“ Hat man diese App auf seinem Handy, könne man sich in allen Lokalen, in denen man essen gehen will, einfach nur einscannen „und das war's schon“.

Keine Handhabe, Ausweis des Gastes zu überprüfen

Auch die Wasgau AG arbeite an der Einführung eines digitalen Systems, informiert Isolde Woll. „Unsere Gäste können dann einen QR-Code scannen und werden sofort auf unser Kontakterfassungsformular geleitet.“ Ein weiterer Vorteil dieses Systems sei, dass der Gast beim neuerlichen Betreten des Bistros automatisch schon seine Daten angezeigt bekommt. Geplante Einführung sei noch in dieser Woche. Für handylose Mitbürger bleibe immer noch die papierne Lösung. Es gebe auch Gäste, die Etiketten oder Aufkleber mitbringen und diese auf das Formular kleben.

Falls tatsächlich falsche Daten erfasst wurden, könnte dies den Mitarbeitern beziehungsweise dem Inhaber angekreidet werden? Die Frage beantwortete Kunz mit einem Satz: „Ich kann meine Pflicht nicht verletzen, weil ich keine Personenfeststellung machen darf.“ Wenn jemand nur zum Essen in seine beiden Restaurants kommt, habe er keine Handhabe, den Ausweis des Gastes zu überprüfen.

Appell an schwarze Schafe

„Grundsätzlich möchten wir Kontrolle“, sagt Kunz, damit es nicht wieder zu einem Lockdown komme. Deshalb sollten die Kontrollorgane anfangen zu kontrollieren. Dann hätte die Branche auch weniger Probleme. Ihn hätten beispielsweise schon Kollegen angerufen und ihm mitgeteilt, dass es mancherorts nicht nach den Regeln laufe. Ob er da was machen könne? Er könne eigentlich nur an diese schwarzen Schafe appellieren, sagt Kunz. Kontrollieren müsse das Ordnungsamt. „Und das sage ich auch jedem Politiker: Wir brauchen nichts zu verschärfen, sondern wir müssen eigentlich nur die Möglichkeiten, die wir haben, ausnutzen und ausschöpfen.“

Bei ihm lag im Juni das betriebswirtschaftliche Minus bei knapp 40 Prozent, im August seien bereits wieder schwarze Zahlen erreicht worden „und im Oktober werden wir bei etwas Glück mit zwei oder drei Prozent plus herausgehen. Allerdings würde ein nochmaliger Lockdown mehr als 50 Prozent der Branche zum Kippen bringen“, schätzt Eric Kunz. Wenn es bei ihm so weiterlaufe wie bisher, „werden wir Ende des Jahres mit einem blauen Auge davonkommen.“

Bei der Wasgau AG sei die Situation ein bisschen entspannter geworden, jedoch würden immer noch Verluste in den Cafés und Bistros geschrieben, sagt Isolde Woll. Dies resultiere zum einen daraus, dass aufgrund der einzuhaltenden Abstände weniger Sitzplätze zur Verfügung stehen und dass zum anderen noch immer eine Zurückhaltung der Gäste spürbar sei. „Glücklicherweise können wir einen Großteil der Verluste dadurch kompensieren, dass wir in anderen Sortimentsbereichen ein größeres Wachstum haben“, sagt Woll.