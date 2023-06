Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Corona hat’s möglich gemacht: In der Tennis-A-Klasse wurde am Sonntag das Derby zwischen den Herren des TC Rot-Weiß Pirmasens und des TC Rodalben im Vier-gegen-vier-Modus ausgetragen. Das führte dazu, dass es ein in Sechser-Ligen eigentlich gar nicht vorgesehenes Unentschieden gab.

Die Vorgeschichte: Wegen der Corona-Krise begann die Mannschaftsrunde sieben Wochen später als geplant. Die Rodalber hatten zum neuen Derby-Termin Personalprobleme und baten um eine Verlegung