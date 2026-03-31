Eine Versicherung schwärzt ihren eigenen Kunden bei der Zulassungsstelle an – grundlos, wie sich herausstellen sollte.

In Deutschland ist klar geregelt: Wer ein Auto fährt, muss dieses entsprechend versichern. Hat man keinen Versicherungsschutz, muss das Fahrzeug umgehend stillgelegt werden. Genau dazu hat die Zulassungsstelle in der Adam-Müller-Straße Anfang des Jahres einen Pirmasenser aufgefordert.

Im Januar hatte sich die Versicherung des Mannes bei der Zulassungsstelle gemeldet, da der Versicherungsschutz für den Wagen des Pirmasensers bereits im Juli 2025 erloschen sei. Der Autobesitzer wurde aufgefordert, innerhalb von drei Tagen der Behörde die Kennzeichen auszuhändigen oder eine neue Versicherung nachzuweisen. Dieser Aufforderung kam er allerdings nicht nach, gegen den Bescheid legte er Widerspruch ein.

Versicherer räumt Fehler ein

In seiner jüngsten Sitzung wurde der Fall zum Thema für den Stadtrechtsausschuss. Der Pirmasenser weigerte sich, die Verwaltungsgebühr – 40 Euro plus sechs Euro Auslagen – zu zahlen. Denn: Sein Fahrzeug war durchgehend versichert. Und zwar bei genau jener Versicherung, die ihn bei der Zulassungsstelle gemeldet hat. Inzwischen sei das Missverständnis des Versicherers eingeräumt und eine Bestätigung nachgereicht worden.

Für den Fehler seiner Versicherung muss der Pirmasenser trotzdem gerade stehen. „Rechtlich ist der Fehler Ihrer Versicherung als Ihr eigener zu betrachten“, belehrte ihn Valérie Haag, die die Sitzung leitete. Sie verwies zudem darauf, dass es sich bei den insgesamt 46 Euro nicht um eine Strafe handele, sondern um eine Verwaltungsgebühr. „Das Geld müssen Sie sich von der Versicherung zurückholen“, sagte Haag.

Wenig bis kein Spielraum

Die Zulassungsstelle habe in solchen Fällen wenig bis keinen Spielraum, um Nachfragen zu stellen. „Es müssen unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden, um ein Fahrzeug ohne Versicherung aus dem Verkehr zu ziehen“, erklärte Haag. Und solche Fälle seien keine Seltenheit, weiß die Vorsitzende: „Das haben wir hier regelmäßig, aber da geht es oft um wesentlich mehr Geld.“

Der Fahrzeugbesitzer zog seinen Widerspruch letztlich zurück. Ob er die 46 Euro von seiner Versicherung wieder bekomme, sei ihm egal. „Ich will einfach nichts mehr davon hören“, sagte er.