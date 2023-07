Glück im Unglück: Nur leicht verletzt wurde am Samstagabend eine junge Autofahrerin, deren Fahrzeug sich bei einem Unfall mehrfach überschlug. Gegen 20 Uhr war die 26-Jährige laut Polizei zwischen Obersimten und Niedersimten unterwegs, als einsetzender Regen zu Aquaplaning auf der Fahrbahn führte. Ihr Fahrzeug kam ins Schleudern, stieß in die Leitplanke, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich am Fahrbahnrand liegen. Die Fahrerin konnte jedoch selbstständig das Unfallfahrzeug verlassen und erlitt nach bisherigen Erkenntnissen nur leichte Verletzungen am Unterarm. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.