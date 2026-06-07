Das Pirmasenser Jugendamt veranstaltet in den Ferien, am Dienstag, 7. Juli, einen Ausflug in den Karlsruher Zoo. Bei der Tagesfahrt sind noch Plätze frei. In dem Zoo gibt es unter anderem Elefanten und Flusspferde sowie Seelöwen und Pinguine. Ziegen, Hasen, Schafe und Mini-Ponys leben im Streichelzoo. Es gibt Spielplätze, und man kann mit Booten über den Schwanenweiher fahren. Abfahrt mit dem Reisebus ist um 7.30 Uhr am Pirmasenser Messegelände in der Zeppelinstraße. Die Rückkehr ist für 19.30 Uhr geplant. Im Pauschalpreis sind Eintritt, Busfahrt und ein Lunchpaket enthalten. Erwachsene zahlen 23 Euro, Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren 15 Euro, Jugendliche ab 15 Jahren 21 Euro. Kinder unter sechs Jahren zahlen acht Euro. Auskunft und Anmeldung unter pirmasens.de/ferienprogramm oder telefonisch unter 06331 877231.