Der aufmerksame Vater eines bestohlenen 13-Jährigen hat die Polizei auf die Spur von jugendlichen Fahrraddieben gebracht. Die Langfinger wurden laut Polizei überführt, weil sie versucht haben, ihr Diebesgut online weiterzuverkaufen.

Durchsuchungen zunächst ohne Erfolg

Ausgangspunkt war der Diebstahl des Fahrrades eines 13-Jährigen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war das Rad aus dem Hinterhof eines Hauses in Hauenstein verschwunden. Der Vater des Jungen stellte laut Polizei im Laufe des Tages fest, dass das Fahrrad seines Sohnes online zum Verkauf angeboten wurde. Bei dem Verkäufer handelte es sich um einen jungen Erwachsenen aus Hauenstein. Der Polizei fiel bei den Ermittlungen auf, dass der junge Mann noch zwei weitere Räder verkaufen wollte. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Zweibrücken holte die Polizei daher ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnadresse des Tatverdächtigen ein. Da ein weiteres Familienmitglied des Diebstahls verdächtigt wurde, durchsuchte die Polizei auch dessen Wohnung.

Vater des Täters kontaktiert Polizei

Das Diebesgut konnte aber zunächst an keiner der Adressen gefunden werden. Wenig später meldete sich allerdings der Vater des Verdächtigen bei der Polizei. Er teilte mit, dass sein 13-jähriger Sohn zusammen mit einem 19-jährigen Komplizen für den Diebstahl der Räder verantwortlich sei. Die Polizei konnte die Räder daraufhin sicherstellen und ihren Eigentümern übergeben. Auf die Fahrraddiebe kommt nun ein Strafverfahren zu.