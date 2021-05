Mit Spannung erwartet, geht es nun endlich los: das Bildhauersymposium im Schweinstal bei Trippstadt. Bei der Vernissage am Freitagabend gaben die Künstler schon einmal Einblick in ihre Arbeit. Manch spannendes Detail kam dabei zum Vorschein.

Nun sind sie also da, die fünf Künstler des zwölften Bildhauersymposiums des Vereins Skulpturen Rheinland-Pfalz im Schweinstal. Standen sie bei der Vernissage am Freitagabend zunächst noch etwas verloren an der Seite des Rednerpultes im Steinbruch Picard, so tauten sie dann doch im Laufe des Abends sichtlich auf.

Grund dafür mögen die rund 150 Besucher sein, die sie im Anschluss an die offizielle Eröffnung rege mit Fragen löcherten. An fünf „Ständen“ in Form von überdimensionierten Steintischen hatten sie sich, ihre Skizzen und teilweise auch kleinformatigen Arbeiten aufgebaut und beantworteten die Anliegen der Kunstinteressenten. Um ihre Projekte ging es dabei natürlich, aber auch um Werkstoffe, Arbeitsweisen, ihre Vita.

Spektakulärer Transport?

Einer, der das sichtlich genoss, war der Symposiumsteilnehmer aus Rheinland-Pfalz, Ulrich Schreiber. Einige seiner kleinen Stahlarbeiten hatte der Mainzer im Gepäck, Liniengeflechte, die die Zeichnung ins dreidimensionale Medium zu übersetzen scheinen. Eine rund vier Meter hohe Laube aus eben diesen Geflechten will er beim Symposium bauen. Sie soll dann an der Universität stehen. Der Transport dorthin könnte, so verriet Vereinsvorsitzender Jürgen Picard, recht spektakulär vonstatten gehen. Er denkt an einen Schwerlasthubschrauber.

Wie dem auch sei, hat sich Schreiber bereits an erste Arbeitsschritte gemacht. So bog er schonmal einige der Stahlbänder, aus denen seine Arbeit bestehen wird. Und auch zwischenmenschlich blickt er voll Vorfreude auf die kommenden vier Wochen: „Wir haben uns gestern Abend kennen gelernt, und ich glaube, die Gruppe passt sehr gut zusammen.“ Das sollte auch so sein, denn neben den ganztägigen Arbeiten werden auch die Pausen und vor allem auch die Abende gerne zusammen verbracht. Da Schreiber wie sein Kollege Thomas Gerhards in Stahl und nicht wie die übrigen Teilnehmer in Sandstein arbeitet, ist sein Arbeitsplatz nicht im Steinbruch, sondern weiter unten im Tal bei den Gebäuden des Sägewerks. Ein Fahrrad habe er sich deswegen mitgebracht, um öfters mal bei den Kollegen vorbei schauen zu können, grinst der Mainzer.

Mit sympathischem Zungenschlag erläutert die Wienerin Erika Inger ihre Pläne für einen Dialog in Sandstein aus zwei Blöcken, die sich gegenüber stehen. „Plus Minus, Kunst der Unterredung“ ist der Titel. Wie die Plastik aussehen könnte, verrät dabei nicht nur eine Skizze, sondern auch diverse ähnliche Kleinskulpturen, die sie an ihrem Stand zeigt. Ebenfalls um das Thema Kommunikation geht es dem jovialen Bayern Christian Heß. Er will einen „Konferenzraum“ aus dem Sandstein hauen, der mit fünf Sprechernischen und einem Gangsystem im Inneren aufwartet.

Die Brötchen des Künstlers

Humor beweist nicht zuletzt auch der jüngste Symposiumsteilnehmer, Florian Andrea Müller, der aus Italien angereist ist. An seinem Stand präsentiert er neben der Skizze zu einem begehbaren, bespielbaren Kubus ein handelsübliches Brötchen. Zu Kunst wird es durch die Aufschrift „Nativita...“.

Dass Kunst nicht nur von Können, sondern auch von Müssen kommt, wird an diesem Abend ebenso deutlich. Die Aufbruchstimmung ist mit Händen greifbar. Neben dem Ausbruch aus der Corona-bedingten Isolation kommt auch der finanziellen Seite einige Bedeutung zu, worauf Müllers Kunst-Brötchen ironisch anzuspielen scheint. Auch Künstler leben schließlich nicht nur von Luft und Liebe, entsprechend willkommen sind 5000 Euro Symposiumshonorar pro Person.

Luft und Liebe

Letzteres, viel Luft und Liebe, ließ das Duo Pony und Kleid mit Sängerin Djulia in die musikalische Umrahmung der Eröffnung einfließen. Mit Stimme, Akkordeon und Percussion erklangen Nummern von den Beatles, Tom Waits bis zu Depeche Mode in erfrischend ungewohntem Gewand.

Einziger Wermutstropfen: Die chinesische Künstlerin Zhao Li konnte Corona-bedingt nicht anreisen. Der Bedeutung des Mottos dieses Bildhauersymposiums „Skulptur verbindet die Welt“ kann dies jedoch im Grunde nichts anhaben.

Infos

Zur Halbzeit des Symposiums findet am Sonntag, 9. August, 10.30 Uhr, eine Werkschau und ein Konzert mit den Vanecek-Brüdern statt, die Finissage ist auf 23. August angesetzt.