Die Fahrgastzahlen bei den städtischen Verkehrsbetrieben sind zwischenzeitlich um 90 Prozent eingebrochen. Das haben die Stadtwerke auf Anfrage mitgeteilt. Ganz aktuelle Zahlen liegen demzufolge noch nicht vor, aber mit Verhängung des Kontaktverbotes und der Schließung der Schulen, Mitte März, seien 90 Prozent weniger Fahrgäste gezählt worden. Das entspreche dem, was andere Verkehrsbetriebe in dieser Zeit registriert hätten. Derzeit sei ein leichter Anstieg der Fahrgastzahlen bemerkbar. „Von einer normalen Nachfrage aus Vor-Corona-Zeiten sind wir jedoch noch sehr weit entfernt“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Kati Miersch. Auf die ersten beiden Stufen der Schulöffnung (Ende April und Anfang Mai) haben die Stadtwerke mit dem Einsatz von Schulverstärkerfahrten reagiert. Aber auch bei diesen Fahrten sei der große Andrang ausgeblieben. Vielfach seien es weniger als zehn Schüler pro Fahrt gewesen. Zum Vergleich: Unter den aktuellen Gegebenheiten wäre ein stärker besetzter Bus einer mit rund 20 bis 25 Fahrgästen, wo hingegen in „Normalzeiten“ die Gesamtkapazität eines Busses rund 90 Fahrgästen beträgt, sagt Miersch. Aus diesem Grund gelte weiterhin ein „Notfahrplan“. Dieser decke die Nachfrage ab. Der Fahrplan soll wir je nach Bedarf dynamisch an die Entwicklung angepasst werden, sagt Miersch. Dieses Vorgehen sei auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll und angemessen.