Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Zweibrücker Straße einen blauen Mazda – und fuhr davon. Dabei richtete der Unfallfahrer laut Polizei einen Schaden in Höhe von circa 300 Euro an. Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter 06331 5200 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de melden.