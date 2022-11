In nächster Zeit ohne Führerschein muss ein 80-jähriger Pirmasenser auskommen. Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei Pirmasens über eine Verkehrsunfallflucht in der Poissystraße informiert. Ein grauer Honda Civic soll bei einem Wendemanöver einen parkenden Toyota Rav4 beschädigt haben und dann weggefahren sein, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Zusammenstoß und den dadurch entstandenen „Knall“ waren Anwohner auf den Unfall aufmerksam geworden und hatten sich das Kennzeichen notiert. Die Polizei ermittelte die Anschrift des Honda-Fahrers und stattete ihm einen Besuch ab. Aufgrund des hohen Fremdschadens von schätzungsweise 5000 Euro wurde der Führerschein des 80-Jährigen sichergestellt.