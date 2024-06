Freundschaftliche Fahrdienste brachten einen heute 21-Jährigen auf die Anklagebank des Pirmasenser Schöffengerichts. Beihilfe zum Drogenhandel wurde ihm zur Last gelegt.

Im Januar 2023 fuhr der Angeklagte einen Bekannten nach Frankfurt und im Mai 2023 nach Landau – und jeweils wieder nach Pirmasens zurück. Denn der Bekannte besaß keinen Führerschein. Für diese Fahrten erhielt der Angeklagte 300 Euro und 40 Euro. Problematisch daran: Sein Bekannter unternahm die Fahrten zum Kauf von Haschisch. In Frankfurt kaufte er laut Anklage mindestens ein Kilogramm für 3200 Euro und in Landau 200 bis 300 Gramm – jeweils für den gewinnbringenden Weiterverkauf. Unter anderem wegen Drogenhandels hatte das Jugendschöffengericht diesen Bekannten zu einer langen Haftstrafe verurteilt, nun ging es um den Fahrer.

Dem Angeklagten warf die Staatsanwaltschaft Beihilfe zum Drogenhandel vor. Der 21-Jährige gab an, er sei nicht in die Geschäfte des Mannes involviert gewesen. Aber er habe eine „grobe Vorstellung über den Hintergrund der Fahrten gehabt“. Es sei aus „jugendlichem Leichtsinn in einer Phase der Orientierungslosigkeit“ geschehen. Er habe dazugehören wollen. Er habe sich keine Gedanken gemacht, was passieren könne. Den Bekannten kenne er bereits aus der Schulzeit, sie seien befreundet gewesen. Über seine Geschäfte habe er nichts erzählt. Er selbst nehme keine Drogen, betonte der 21-Jährige. Doch habe er gewusst, dass sein alter Bekannter Drogen konsumiere.

Angeklagter möchte zur Bundeswehr gehen

Inzwischen habe er sich bei der Bundeswehr beworben und hätte dort anfangen können, erzählte der Angeklagte weiter. Aber wegen des Strafverfahrens sei seine Einstellung ausgesetzt worden. Er befinde sich in der Warteschleife und überbrücke diese mit einem Aushilfsjob.

Das Jugendschöffengericht verwarnte den nicht vorbestraften Mann wegen Beihilfe zum Verstoß gegen das Konsum-Cannabisgesetz in zwei Fällen. Er muss 400 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege zahlen und an einem präventiven Drogenberatungsgespräch teilnehmen. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung der 340 Euro an, die der 21-Jährige für seine Fahrdienste erhalten hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.