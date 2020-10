Auch in Zeiten von Corona ist das Interesse der Betriebe der Schuh- und Lederwarenindustrie an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten ungebrochen.

Nach Angaben des Internationalen Schuhkompetenzzentrums (ISC) in Pirmasens wurde einerseits die Suche nach Auszubildenden durch den Ausfall vieler Ausbildungsmessen zusätzlich erschwert. Andererseits sehen sich gerade kleinere Unternehmen aus verschiedensten Gründen nicht in der Lage, eine komplette Ausbildung mit allen Facetten zu gewährleisten. Das ISC richte vor diesem Hintergrund besonderes Augenmerk auf das Projekt Verbundausbildung: „Durch Kooperationen mit namhaften nationalen und internationalen Partnern können wir Auszubildenden in allen Formen der Verbundausbildung die besondere Möglichkeit bieten, bei uns sowie unseren Partnern spezielle Ausbildungsaspekte zu absolvieren“, erläutert Ronny Weis, technischer Direktor im ISC, die Vorteile dieser Zusammenarbeit.

Einblicke in zahlreiche Facetten der Schuhfertigung

Ein hoher praktischer Nutzen liege darin, dass schon während der Ausbildung die Schüler/Studenten wertvolle Einblicke in die zahlreichen Facetten der Schuhfertigung erhalten. Für die Unternehmen biete die Verbundausbildung einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchssicherung.

Über die Verbundausbildung hinaus biete das ISC Pirmasens eine Vielzahl von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an. Dazu gehören neben Seminaren enge Kooperationen mit der Berufsschule Pirmasens, der Deutschen Schuhfachschule sowie mit der Fachhochschule Kaiserslautern und der Hochschule für Design in Pforzheim. Dabei unterstütze das ISC die staatlichen Ausbildungsgänge der Branche vor allem im praktischen Unterricht. Außerdem betreue das ISC in Kooperation mit der IHK Pfalz eine Reihe von Zertifikatslehrgängen.