Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pfalzmeister im Einzel, Doppel und Mixed werden am Sonntag in Dahn ermittelt. Anika Links vom TTC Pirmasens zählt zu den Titelkandidatinnen. An dem langen Wetttkampftag in der Sporthalle des Schulzentrums wird Fabienne Blank nicht nur als Spielerin gefordert sein.

Wieder einmal richtet der TTC Dahn die Tischtennis-Pfalzmeisterschaften aus. Gespielt wird am Sonntag ab 9.30 Uhr in der Sporthalle des Schulzentrums. Mit dabei auch Fabienne Blank vom gastgebenden Verein, die