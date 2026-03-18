Zwei schwere Knieverletzungen könnten den SCH auf seinem Weg zurück in die Verbandsliga entscheidend bremsen. Ein Neuer mit etwas Oberligaerfahrung kommt.

In der Landesliga West hat Spitzenreiter SC Hauenstein aus den ersten drei Partien nach der Winterpause nur vier Punkte geholt, die Verfolger sind bedrohlich nahe gekommen. Und für zwei SCH-Stammkräfte ist die Saison aufgrund von schweren Knieverletzungen bereits beendet. Ex-Oberligaspieler Sebastian Stanjek hat sich im Spiel gegen Hermersberg erneut einen Innenmeniskusriss im linken Knie zugezogen – für den 36-Jährigen könnte dies gar das Ende seiner Spielerkarriere sein. Bei Luca Schmidt rissen vergangenen Sonntag in der Partie gegen Bedesbach-Patersbach das vordere Kreuzband sowie der Meniskus im rechten Knie. „Damit fehlen uns zwei Spieler, die zusammen fast 20 Tore geschossen haben“, verdeutlicht SCH-Vorsitzender Udo Memmer. Zudem falle Fidel Schmähling weiter verletzt aus. Ex-Regionalliga-Angreifer Tim Hecker hat diese Saison noch keine Minute gespielt. Memmer: „Tim kämpft noch mit seinem Kreuzbandriss. Er trainiert zwar inzwischen mit der Mannschaft, kann aber noch nicht alles mitmachen.“

Neu im Kader ist Marvin Buhl. Der Offensivspieler aus Mehlingen kommt vom Verbandsligisten SV Morlautern und ist, da er verletzungsbedingt seit über sechs Monaten nicht mehr gespielt hat, laut Memmer sofort einsatzberechtigt. Der 19-Jährige hatte vorige Saison als A-Junior sieben Oberliga-Einsätze bei den Lauterern und erzielte dabei ein Tor.

Stammkeeper kehrt zurück

Am Sonntag (15.15 Uhr) in der Partie beim SV Rodenbach wird wohl nicht mehr A-Junior Julian Sander, sondern der wieder fitte Stammkeeper Hendrik Gräfe das SCH-Tor hüten. 15 Minuten später wird das Derby SG Rieschweiler gegen TSC Zweibrücken angepfiffen. Weitere Landesliga-Partien: SV Kirchheimbolanden gegen SV Hinterweidenthal (Sonntag, 15 Uhr) und SV Hermersberg gegen FC Schmittweiler-Callbach (Sonntag, 15.30 Uhr). Bundenthal ist spielfrei.