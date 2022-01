An der Maskenpflicht bei Versammlungen in der Stadt hält das Ordnungsamt fest und kontrolliert dies auch. Beim jüngsten „Spaziergang“ am Montagabend wurden wieder elf unmaskierte Teilnehmer ermittelt. Für zwei davon wird es diesmal richtig teuer, weil es Wiederholungstäter sind.

Rund 100 Pirmasenser hatten sich zu der Versammlung „PS, solidarisch und fair“ von Grünen, SPD, Kirchen und Gewerkschaft getroffen, um ihre Zustimmung zum Impfen und den Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Bei dieser Versammlung hat das Ordnungsamt keine Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte.

Die elf Unmaskierten wurden von Polizei und Ordnungsamt bei dem nicht angemeldeten „Spaziergang“ von Kritikern der Corona-Maßnahmen angetroffen. Während des Marschs vom Schlossplatz durch die Innenstadt hatten Ordnungsamt und Polizei immer wieder einzelne Teilnehmer aus dem Zug rausgeholt und die Personalien festgestellt, sofern diese keine Befreiung von der Maskenpflicht vorweisen konnten. „Hier wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet“, so die Pressestelle der Stadtverwaltung. Wer zum ersten Mal erwischt wurde, müsse 100 Euro plus Verfahrenskosten von 28,50 Euro bezahlen. Zwei der Unmaskierten waren bereits bei einer anderen Veranstaltung ohne Maske angetroffen worden. Hier verdoppelt sich das Bußgeld auf 200 Euro plus die Verfahrenskosten.

Maskenpflicht bis 11. Februar verlängert

Da auch weiterhin niemand die so genannten Spaziergänge anmelden will, wurde die Maskenpflicht für nicht angemeldete Versammlungen und Aufzüge von der Stadtverwaltung bis zum 11. Februar verlängert. Wobei die Stadtverwaltung an die Verantwortlichen appelliert, ihre Veranstaltungen ordnungsgemäß anzumelden, um sie auch korrekt absichern zu können.