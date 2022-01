Keine Chance sieht die Stadtverwaltung für die Forderung von CDU und FWB, den Vorort Winzeln mit einer kleinen Umgehung von der Bottenbacher bis zur Gersbacher Straße zu entlasten. Tobias Semmet (CDU) hatte die Umgehung als dringend nötig bezeichnet, da die Verkehrsbelastung zu hoch sei und gleichzeitig auch ein Lückenschluss im Radwegenetz erledigt werden könnte.

Das sieht Michael Noll von der Straßenverkehrsbehörde der Stadt jedoch anders. In der Ortsbeiratssitzung am Freitag erläuterte er die aktuellen Verkehrszählungen in beiden Straßen, die für die Gersbacher Straße eine Belastung von 5577 Autos pro Tag und für die Bottenbacher Straße von 7709 Autos ergab. Die Umgehung dürfte höchstens rund 4500 Autos anziehen. Davon seien nur zwei Prozent Schwerverkehr, was ein unterdurchschnittlicher Wert sei. Auf der 900 Meter langen Strecke müsste ein Höhenunterschied von 25 Metern überwunden werden, wozu eine größere Aufschüttung oder Brücke nötig wäre. Noll folgerte aus den Zahlen, dass eine Umgehung alles andere als effizient wäre. Mit einer Temporeduzierung und zeitlichen Fahrverboten für den Schwerverkehr wären ähnliche Effekte wie durch die Umgehung zu erzielen, die jedoch viel günstiger zu erreichen wären.

Zudem sagten die Verkehrsprognosen, dass der Verkehr in den kommenden Jahren weniger würde, was allerdings durch die neuen Baugebiete in den Vororten Winzeln, Gersbach und Windsberg sich ändern könnte, wie Semmet zu bedenken gab. Auch die von Sebastian Tilly (SPD) ins Spiel gebrachte Anschlussstelle der L600 an Gersbach als Ersatz für die Umgehung bewertet Noll kritisch. Tilly favorisiert die Ausweisung von ganz Winzeln als Tempo-30-Zone, was laut Noll wegen der überörtlichen Bedeutung von Gersbacher und Bottenbacher Straße nicht für möglich hält.

Der Ortsbeirat will nun auf eine neue Stellungnahme im Zuge des in Arbeit befindlichen Tempo-30-Konzepts für Pirmasens warten.