Während es sich Frauchen, Herrchen, deren Kinder und wer sonst noch alles zur Familie gehört an den Weihnachtstagen gut gehen lassen, sich mit Geschenken und leckerem Essen verwöhnen, bleibt Waldi, Hasso und Fiffi meist nichts anderes übrig als zuzuschauen, vielleicht mal heimlich ein bisschen Geschenkpapier zu zerreißen oder beim Festmahl mit ein paar Brosamen abgespeist zu werden. Ein bemitleidenswertes Schicksal, bedenkt man, dass doch bei der Geburt Christi, die gerade an diesen Tagen gefeiert wird, so viele Tiere anwesend waren.

Daher sollten wir an Weihnachten auch an unsere vierbeinigen Mitbewohner denken. Und der clevere Zoofachhandel hilft uns dabei: So gibt es für den Napf von Waldi, Hasso und Fiffi zum Beispiel kleine Brezeln, festliche Lollies wahlweise mit Rind- oder Geflügelgeschmack und kleine Tierfiguren. Und wenn der Vierbeiner dann alles verzehrt hat, gibt es für ihn sogar noch eine essbare Zahnbürste – Geschmacksrichtung unbekannt. Dann mal guten Appetit.

24 Türchen gehen am Adventskalender auf, dann ist Weihnachten. Auch die RHEINPFALZ hat einen Adventskalender für Sie mit 24 kleinen, nicht alltäglichen und zuweilen kuriosen Geschenktipps.