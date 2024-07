Leonie Ernst hat das Abitur am Wirtschaftsgymnasium der Berufsbildenden Schule Pirmasens mit einem Notenschnitt von 1,0 abgeschlossen.

Mit den Leistungskursen BWL, Deutsch und Englisch hat die 19 Jahre alte Leonie Ernst mit einer glatten Eins das beste Abitur am Wirtschaftsgymnasium Pirmasens abgelegt. Angestrebt habe sie diesen tollen Notendurchschnitt allerdings nicht, wie sie lachend der RHEINPFALZ erzählt. „Meine Eltern haben mir nie Druck gemacht. Ich war früher gar keine Musterschülerin, kann mir aber sehr gut Sachen merken“, sagt Ernst. Ursprünglich kommt die junge Frau aus Bayern. Als Schülerin der achten Klasse kam sie aus familiären Gründen nach Pirmasens und wurde dort schnell zur Klassenbesten. „Das Schulsystem in Bayern ist ein ganz anderes. Dort war ich eigentlich nicht so gut wie hier“, erzählt Ernst weiter.

In Saarbrücken studieren

Mit dem Abitur in der Tasche kann sich die junge Frau nun endlich für einen Studiengang an der Universität Saarbrücken bewerben – dass sie für „International Business Administration“, wie es ihr vorschwebt, angenommen wird, dürfte mit der Traumnote 1,0 sicher sein. „Eine Freundin, die mit mir Abitur gemacht hat, will ebenfalls in Saarbrücken studieren. Mal sehen, vielleicht ziehen wir sogar in eine WG“, sagt Ernst. Ansonsten freut sich die angehende Studentin wieder darauf, ihren Hobbys Handball und Badminton nachzugehen, wie sie sagt. Beide Sportarten wurden in der Lernphase für das Abitur auf Eis gelegt.