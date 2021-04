Aus dem früheren Neuffercafé wird voraussichtlich kein Künstlerhaus. Diesen Vorschlag hatte die SPD gemacht. Oberbürgermeister Markus Zwick verspricht aber, das Gebäude nicht dem Verfall preiszugeben. Der Kunsthistoriker Martin Bredenbeck soll sich der Sache annehmen.

Oberbürgermeister und SPD-Fraktion waren sich am Montag im Stadtrat einig: Das frühere Neuffercafé darf nicht verfallen und soll saniert werden. SPD-Sprecher Gerhard Hussong hatte vorgeschlagen, die im Bauhausstil erbaute Villa im Neufferpark instandzusetzen und eine Nutzung als „Künstlerhaus Pirmasens“ in die Wege zu leiten. Gerade in Zeiten, in denen die Kultur Not leidet, sei es wichtig, kulturelle Akzente zu setzen, sagte Hussong. Zur Finanzierung könne die Stadtentwicklungsgesellschaft beitragen.

OB Zwick äußerte seine Zweifel, ob dieser Vorschlag umsetzbar ist. Aus eigenen Mitteln könne die Stadt eine Sanierung der alten Villa nicht stemmen. Denn dabei handele es sich um eine freiwillige Leistung – und die würde von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt, sagte Zwick. Der Erhalt des Gebäudes sei dauerhaft nur möglich, wenn es sich durch die Art der Nutzung auch dauerhaft trage. „Es ist eher unrealistisch, dass durch ein Künstlerhaus laufende Kosten abgesichert werden“, sagte Zwick.

Willkommen ist, wer Geld hat und eine Idee

Grundsätzlich sei aber auch er dafür, das als Teehaus im Neufferpark errichtete Gebäude wieder instandzusetzen. „Es ist in unserem Interesse, das Gebäude nicht dem Verfall preiszugeben“, sagte Zwick. Er setzt deshalb auf private Investoren. Nach einem Bieterverfahren habe es bereits Gespräche mit einem Interessenten gegeben, „es ist aber noch zu früh, etwas Genaues zu sagen“, meinte Zwick und betonte: Wer Geld hat und eine Idee für die dauerhafte Nutzung des früheren Neuffercafés, der könne sich nach wie vor bei der Stadt melden.

Derzeit befinde sich die Stadt im Austausch mit dem Experten Martin Bredenbeck, Kunsthistoriker mit Schwerpunkt auf Architektur und Städtebau. Er soll Tipps geben, wie man das Gebäude erhalten und mit Leben füllen kann. Dazu komme er demnächst nach Pirmasens, sagte Zwick.