Seit rund zehn Jahre gibt es die Pirmasenser Autorengruppe, die momentan aus fünf Mitgliedern besteht. Regelmäßig treffen sie sich, um eigene Werke vorzustellen und sie gemeinsam zu analysieren, aber auch um über aktuelle Literatur zu diskutieren.

„Literatur ist für mich mehr als nur ein Hobby, es ist eine Passion“, erklärt Autor Bernd Ernst. Gemeinsam mit Stefan Schwarzmüller, Julian Ehrgott, Timo Arnold und Sarah Zimmermann bildet er die Pirmasenser Autorengruppe. Bei regelmäßigen Treffen im zweimonatigen Rhythmus im Begegnungszentrum Mittendrin besprechen sie nicht nur ihre eigenen Texte, sondern beschäftigen sich ebenfalls mit aktueller Literatur. Von Kurzgeschichten über Theaterstücke und Gedichte bis hin zu Romanen sei alles dabei, verrät Ernst.

Für neue Mitglieder sei die Gruppe offen. „Bei der Textarbeit muss aber die Chemie stimmen“, erzählt Ernst. Wer mitmachen will, muss deshalb zunächst Textproben abgeben. Denn ein gewisses Niveau müsse für die Arbeit in der Gruppe vorhanden sein. „Es muss ein Team sein, dass sich gut versteht“, sagt Ernst. Gerade wenn Kritik an Texten der Kollegen geübt werde, sei es wichtig, diese positiv aufzunehmen.

Es ist schwer, einen Verlag zu finden

Wenn sich die Gruppe trifft, gehe es zunächst darum, sich auf menschlicher Ebene auszutauschen. Will ein Mitglied Rückmeldung zu einem Text, dann wird dieser bereits vorher an alle anderen Autoren geschickt. So hat jeder Zeit, sich mit dem Manuskript auseinanderzusetzen. „Beim Treffen gibt es dann Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge“, erklärt Ernst. Außerdem tauschen sich die Autoren über Bücher aus, die sie momentan lesen.

Bis auf die angehende Literaturwissenschaftlerin Sarah Zimmermann habe bereits jeder Autor in der Gruppe etwas veröffentlicht. „Das ist gar nicht so einfach, bei rund 90.000 Neuerscheinungen im Jahr in Deutschland in einem Verlag unterzukommen“, sagt Ernst. Gerade die Corona-Pandemie habe die Verlage gebeutelt und auch die Autorengruppe getroffen. „Wir haben erst wieder im Januar begonnen, uns zu treffen“, sagt Ernst.

Lesung zum Deutschen Buchpreis

Jetzt gehe es aber wieder los mit einem festen Termin im Kalender der Autoren: Denn die Longlist Night 2022 in der Thalia Filiale in Pirmasens steht bevor. Jedes Jahr werden 20 Romane für den Deutschen Buchpreis nominiert. Eine Auswahl davon stellen die Pirmasenser Autoren am 22. September vor.

Seit Gründung der Gruppe habe es bereits einige Veranstaltungen gegeben. Bei einer Lesung im damaligen Café Kunstgenuss gab es beispielsweise passende Speisen und Getränke, um alle Sinne der literaturbegeisterten Zuhörer anzusprechen. Auch mit der Stadtbücherei habe die Gruppe schon zusammengearbeitet. Neue Events sind zurzeit allerdings nicht geplant. Dennoch arbeiten die Autoren konstant an ihren eigenen Ideen.