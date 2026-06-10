In knapp zwei Monaten bekommt Justine Hermann ihr zweites Kind. Im Spontaninterview hat sie mit Tanja Daub über Arztbesuche in Pirmasens gesprochen.

Frau Hermann, wieso fahren Sie für einen Arztbesuch von Bad Bergzabern nach Pirmasens?

Weil mein Frauenarzt eine Praxis in Dahn und eine Praxis in Pirmasens hat. Heute habe ich einen Termin in Pirmasens. Ich fühle mich als Schwangere dort gut aufgehoben und bin sehr zufrieden.

Im wievielten Monat sind Sie?

Ich bin jetzt im siebten Monat.

Wollten Sie das Geschlecht ihres Kindes wissen oder lassen Sie sich überraschen?

Nein, ich wollte es wissen. Diesmal wird es ein Mädchen. Einen Jungen habe ich schon. Der große Bruder hat sogar den Namen rausgesucht.

Und wie wird die Dame heißen?

Maya! Den Namen finden wir alle schön.

Haben Sie bis zur Geburt noch viel vorzubereiten?

Nein, vieles haben wir eigentlich noch vom ersten Kind. Ansonsten haben uns Freunde mit den Klamotten unterstützt. Vieles haben wir auch noch vom Jungen. Aber so klassiche Mädchensachen sind ja oft rosa. Das kriege ich auch noch von Freundinnen, das nehmen wir gebraucht. Wir sind froh, wenn wir nicht alles neu kaufen müssen. Und die Muttis sind froh, wenn sie nichts wegwerfen müssen. Auch wegen der Nachhaltigkeit.

Und die Kleinen wachsen ja extrem schnell aus den Sachen raus …

Ja, das stimmt! Auch deshalb nehmen wir die Sachen gebraucht für ein paar Euros.

Haben Sie schon was mit der neuen Erdenbürgerin geplant? Kurse bei den Hebammen vielleicht?

Noch nicht, aber ich bin aktuell am schauen.

Wäre da das Hebammenhaus in Pirmasens da auch eine Option für Sie?

Ich muss ehrlich sagen, dass mir das ein bisschen zu weit ist. Von Bad Bergzabern fahre ich ja eine dreiviertel Stunde.

Aber die Pirmasenser Hebammen sind ja auch in Dahn!

Ja, dort gehe ich dann auf jeden Fall hin. Ich schaue mich mal um. Die Zeit habe ich, weil ich gerade Beschäftigungsverbot habe.

Wo arbeiten Sie?

Ich arbeite bei der Post.

Da sind Sie den ganzen Tag auf den Beinen!

Genau! Deshalb: Als ich die Bescheinigung hatte, ging es sofort nach Hause. 30 Kilo schwere Pakete, Treppe hoch, Treppe runter, schaffe ich nicht mehr. Klar, die Arbeit fehlt. Aber ich bin auch froh, dass ich dem nicht ausgesetzt bin in der Schwangerschaft.

Auch jetzt, wenn der Sommer und die Hitze kommen…

Ja, genau! Danach gehe ich dann aber wieder arbeiten. Zwei Jahre mache ich Elternzeit, damit ich weiß, dass die Kleine ordentlich im Kindergarten angekommen ist.

Darf ich noch fragen, wann der Geburtstermin ist?

Am 3. September!

Da halten die sich nur selten dran …

Ja (lacht). Der Dean, also der große Bruder, wollte auch schon zwei Wochen früher auf die Welt kommen. Aber da war ich auch froh.

Zwei Wochen zu früh gehen ja noch!

Ja, der hatte zu dem Zeitpunkt auch fast schon vier Kilo. Das reichte dann (lacht).