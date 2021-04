Fünf weitere Kinder und eine Mitarbeiterin des Wallhalber Kindergartens wurden positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Die ganze Kita-Gruppe ist jetzt in Quarantäne, teilte die Kreisverwaltung mit. Zudem hat sich ein Kind aus der Kita in Zweibrücken-Mittelbach angesteckt, auch seine Gruppe muss sich zu Hause isolieren. Bei einer Klasse der Zweibrücker Berufsschule, in der sich ein Mädchen mit dem Coronavirus infiziert hat, sind laut Kreis keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt am Donnerstag 35 weitere Fälle gemeldet: acht in Pirmasens, fünf in Zweibrücken, zehn in der VG Thaleischweiler-Wallhalben, jeweils drei im Dahner Felsenland und der VG Rodalben, vier in Pirmasens-Land und zwei in der VG Waldfischbach-Burgalben.

Das Robert-Koch-Institut meldet eine Inzidenz von knapp 71 beim Landkreis, 120 in Pirmasens und 173 in Zweibrücken.