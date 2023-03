Fünf Menschen wurden am Samstag gegen 15 Uhr bei einem Unfall auf der L469 zwischen Merzalben und Münchweiler an der Rodalb schwer verletzt. Wie die Polizei am Abend berichtete, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto, in dem zwei weitere Personen saßen, von Merzalben nach Münchweiler und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem zwei Menschen saßen. Die fünf Menschen wurden schwer verletzt. Zur Versorgung der Verletzten waren zwei Rettungshubschrauber, mehrere Notärzte und Rettungswagen im Einsatz. Die Strecke musste zur Unfallaufnahme mehrere Stunden vollgesperrt werden.